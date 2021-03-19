Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, şehit ailelerini ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile şehit güvenlik korucusu Abdullah Timurtaş'ın eşi Hanife Timurtaş ve çocuklarını ziyaret etti.

Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Hacıbektaşoğlu, çocukların eğitim durumları hakkında bilgi aldı, kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Hacıbektaşoğlu daha sonra şehit Şakir Anar'ın eşi Nuran Anar ve ailesini ziyaret etti.

Şehitlerin emanetine sahip çıkacaklarını belirten Hacıbektaşoğlu, "Aziz şehitlerimizin geride bıraktıkları aileleri de şehitlerimizin milletimize bıraktığı emanetidir. Onların emanetlerine her daim sahip çıkacağız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı.