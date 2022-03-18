Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

18.03.2022 18:21
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolaysıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolaysıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ile şehit Jandarma Er Abdulhakim Ayten'in ailesini ziyaret etti.

Şehidin yakınlarının taleplerini dinleyen Hacıbektaşoğlu, Jandarma Genel Komutanlığınca şehit adına Tunceli'de oluşturulan hatıra ormanına ilişkin gönderilen plaketi şehidin babası Mehmet Ayten'e takdim etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Hacıbektaşoğlu, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıkacaklarını belirtti.

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Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü Son dakika haber... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Son dakika haber... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Osman Hacıbektaşoğlu, 18 mart, Siirt, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika


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