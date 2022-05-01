Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehitlik ziyareti - Son Dakika
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehitlik ziyareti

01.05.2022 16:53
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehitlik ziyareti

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Garnizon Komutanlığı şehitliğinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hacıbektaşoğlu, okunan duaların ardından şehitliğe karanfil bıraktı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin ve kurum müdürleri katıldı.

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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan sürücülere emniyet kemeri uyarısı Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan sürücülere emniyet kemeri uyarısı

Osman Hacıbektaşoğlu, Garnizon Komutanlığı, Ramazan Bayramı, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehitlik ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehitlik ziyareti - Son Dakika
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