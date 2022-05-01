Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehitlik ziyareti - Son Dakika

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.
Garnizon Komutanlığı şehitliğinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Hacıbektaşoğlu, okunan duaların ardından şehitliğe karanfil bıraktı.
Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin ve kurum müdürleri katıldı.
Kaynak: AA
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