Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu'ndan kursiyerlere ziyaret - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, kursiyerleri ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Orhan Doğan Parkında kreş, okuma-yazma, el sanatları, gitar, Kur'an-ı Kerim, dikiş-nakış, bağlama, kişisel gelişim ve eğitim kurslarına devam eden kursiyerlerle bir araya geldi.

Kadınlara yönelik açılan kurslar için kayıtların devam ettiğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Siirtlilerin el emeğini değerlendirebilecekleri, mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları düzenliyoruz. Farklı alanda kendini yetiştirmek ve geliştirmek isteyen kurslara herkesi davet ediyoruz." dedi.