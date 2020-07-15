Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, 17 Mayıs 2019'da Eruh ilçe kırsalında şehit olan güvenlik korucusu Reşit Koçak'ın ailesini ve Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Selahattin Gündüz'ü evinde ziyaret etti.

Her iki ailenin de taleplerini dinleyen Hacıbektaşoğlu, her zaman yanlarında oldukları şehit aileleri ve gazilere kapılarının açık olduğunu belirtti.

Hacıbektaşoğlu, şehitlerin emanetine sahip çıkacaklarını kaydetti.