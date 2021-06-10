Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit güvenlik korucusu Mehmet Babat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat'ın Doğan köyünde gerçekleştirilen cenaze törenine katılarak, şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Babat'ın Doğan köyünde yaşayan ailesiyle görüşen Vali Hacıbektaşoğlu, başsağlığı dileklerini iletti. Ailenin acılarını paylaştı.Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Şehidin babası ve yakınları ile görüşerek, başsağlığı dileyen Vali Hacıbektaşoğlu, eli kanlı terör örgütü ile mücadelenin azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti. - SİİRT