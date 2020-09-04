Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Şirvan Maden Ocağında incelemede bulundu - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkanı Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan Maden Ocağında incelemede bulundu.

Hacıbektaşoğlu, bakır ocakları üretim alanını gezerek yapılan çalışmalar hakkında işletme Genel Müdürü Muhammet Yaşar Kara'dan bilgi aldı.

Siirt'in enerji ve madencilik alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, ülkenin en büyük bakır rezervlerinden birinin Şirvan ilçesinin Maden köyünde faaliyet gösterdiğini aktardı.

Bakır madeni işletmelerinde çalıştırılan 1150 kişinin Siirt için önemli bir istihdam kaynağı oluşturduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, milli ekonomiye büyük bir katma değer sağlayan bakır konsantre tesislerde, yıllık yaklaşık 1 milyon 250 bin ton cevher işlediğini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kara ise Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.