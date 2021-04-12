Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, belediye toplantı salonunda bir araya geldiği sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Siirt'in daha yaşanılabilir bir kent haline gelmesi için büyük gayret gösterdiklerini belirten Hacıbektaşoğlu, "Sivil toplum kuruluşlarının desteği bizim için çok önemlidir. Halkımıza en iyi hizmeti sunmak önceliğimizdir. Kamu kurum ve kuruluşlar, muhtar, esnaf ve halkımızın görüşlerini önemsiyoruz. İşbirliği içinde hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Özellikle Kovid-19 ile mücadelede vatandaşların bilinçlenmesine yönelik sivil toplum kuruluşlarından destek bekliyoruz." dedi.

Hacıbektaşoğlu, ildeki sivil toplum kuruluşlarına Diyarbakır annelerine verdikleri destek için de ayrıca teşekkür etti.