Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, STK temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, belediyenin toplantı salonunda STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentin sosyal ve ekonomik olarak kalkınması, daha yaşanılabilir bir kent haline dönüştürülmesinde sivil toplum örgütlerinin görüş ve desteklerinin kendileri için önemli ve değerli olduğunu dile getiren Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir ve beraber olmak, onlara en iyi şekilde hizmet vermek adına kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının bir arada işbirliği içinde hareket etmelerinin gerekliliğine dikkat çekti.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Korona virüsle mücadelede kapsamında kimsenin rehavete kapılmaması gerekiyor. STK temsilcilerin de bu konuda vatandaşlara öncülük yapmasını istiyoruz" dedi. - SİİRT