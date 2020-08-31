Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, tesislerde incelemede bulundu - Son Dakika

Daha sonra fıstık ve üzüm bahçelerine giden Hacıbektaşoğlu, üreticilerin talepleri dinledi.

Su akışının kesintisiz sağlanması için tüm tedbirin alındığını aktardı.

Hacıbektaşoğlu, katı atık düzenli depolama ve içme suyu tesislerindeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbaktaşoğlu, tesislerinde inceleme yaptı.

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