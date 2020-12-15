Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Siirt TSO'yu ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Siirt TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu ve Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan ile bir araya gelen Hacıbektaşoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Oda yönetiminin görüşlerini önemsediklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Siirt ekonomisine yön veren, ticari ve sosyal hayatında çok önemli paya sahip olan odanın Siirt insanının istihdamında önemli rol üstlenen işadamlarımızın, ticaret erbabının örgütlendiği ve bir araya geldiği bir sivil toplum kuruluşudur. Yönetimin görüşleri bizim için önem taşıyor. Bu görüşler ve tespitler çerçevesinde bizler de adımlarımızı bundan sonra daha isabetli bir şekilde atma imkanı bulacağız."

Çalapkulu da sürekli kurumlarla temas halinde olduklarını ve birliktelikle kentin gelişmesi adına çalışmalar ve projeler yürüttüklerini aktardı.

Ortak paydalarının Siirt olduğunu dile getiren Çalapkulu, "Siirt iş dünyası olarak her zaman sorumluluğumuzun bilincinde olduk. İlimizin en büyük avantajlarından biri de kurumlar arasında işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalardır. Başkanımız Güven Kuzu öncülüğünde, yeni yatırım imkanları sağlamak amacıyla başlattığımız girişimlerin olumlu sonuçlandığı alanlarda yakın zamanda güzel haberleri değerli Siirt kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.