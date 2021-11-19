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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde Mehmetçiği ziyaret etti - Son Dakika

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde Mehmetçiği ziyaret etti

19.11.2021 16:53
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde Mehmetçiği ziyaret etti

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde Mehmetçiği ziyaret etti Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, zor şartlarda terör ve suç örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden, Mehmetçikleri moral ziyaretinde bulundu.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde Mehmetçiği ziyaret etti

SİİRT - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, zor şartlarda terör ve suç örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden, Mehmetçikleri moral ziyaretinde bulundu.

Askeri üs bölgede incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, bölgede yürütülen güvenlik ve asayiş ile ilgili komutanlardan bilgi aldı. Vali Hacubektaşoğlu, Mehmetçiklerle bir süre sohbet ettikten sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soyluyla telefonla görüşmesi gerçekleştirdi. Vali Hacıbektaşoğlu, 2 bin rakımlı Cirav dağı üs bölgesindeki çalışmalar hakkında Bakan Soylu'ya bilgi vererek, terör örgütüne karşı verilen kararlı mücadele sonucu, terörün bölgeden temizlendiğini aktardı.

Ziyaret ettiği askeri üs bölgelerde görevli askerlere tatlı ikramında da bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, son olarak, Bağgöze Köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu, Mehmetçikle birlikte tabldot'an yemek yedi.

Ziyaretlerin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, kente döndü.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde Mehmetçiği ziyaret etti
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde Mehmetçiği ziyaret etti
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde Mehmetçiği ziyaret etti
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde Mehmetçiği ziyaret etti
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde Mehmetçiği ziyaret etti
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde Mehmetçiği ziyaret etti

Osman Hacıbektaşoğlu, Asayiş, Terör, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde Mehmetçiği ziyaret etti - Son Dakika


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