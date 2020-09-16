Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, vatandaşların taleplerini dinledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Halk Günü Toplantısı"nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Halk Günü Toplantısı"nda vatandaşlarla bir araya geldi. Hacıbektaşoğlu, Valilik toplantı salonunda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye göre gerçekleştirilen toplantıda vatandaşların taleplerini dinledi. Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu kaydeden Hacıbektaşoğlu, halk odaklı bir kamu hizmeti sunmayı hedeflediklerini söyledi. Halkın yaşam kalitesini iyileştirmeyi önemsediklerini ve sorunları bütçe dahilinde çözüme kavuşturacaklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu, söz hakkı verdiği vatandaşların iş, sağlık ve bireysel ekonomik taleplerini ilgili kurum müdürlere aktardı.

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