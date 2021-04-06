Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hacıbektaşoğlu mesajında, bilgi birikimiyle teknolojiyi birleştirerek ulusal ve uluslararası seviyede ülkenin güvenilir haber ağı olan AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulduğunu ve İstiklal Mücadelesi'nin güçlü sesi olduğunu ifade etti.

İlkeli, tarafsız, sorumlu habercilik anlayışı içinde uzun yıllar görevini yürüten AA'nın yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletin güvenini ve saygısını kazanarak basınının temel taşı olduğunu aktaran Hacıbektaşoğlu şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirmektedir. Yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Bu duygularla, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ajansın kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle yad ediyor, vazife başında bulunan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."