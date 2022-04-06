Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele yıllarında kurulan AA'nın, İstiklal Mücadelesinin kazanılmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

"Anadolu Ajansı, halkı doğru bilgilendirerek, milletimizin güvenini ve saygısını kazanarak, basınımızın önemli temel taşlarından biri olmuştur." diyen Hacıbektaşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmenin haklı gurunu yaşamaktadır. Bu duygularla, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ajansın kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmet ve şükranla yad ediyor, vazife başında bulunan tüm kurum çalışanlarına başarılar diliyorum."