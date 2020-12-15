Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

15.12.2020 17:17
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu AA'nın

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hacıbektaşoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki karelere oy verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, tercihini spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed Bebeğin Mutluluğu" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Türkiye'nin çok önemli kurumlarından biri olan AA'nın dünya çapında bir ajans olduğunu kaydeden Hacıbektaşoğlu, kurumun Türkiye ve dünyada nerede olursa olsun anında olayın tam merkezinde yer aldığını söyledi.

Hacıbektaşoğlu, "Dünyada da aynı şekilde yüzümüzü ağartan bir kurum. Güvenilir, ciddi, zamana ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmuş ve çok iyi yetişmiş personelleri var. Bir okul gibi." diye konuştu.

AA'nın her yıl düzenlenen bu oylamada eserlerin seçiminde zorlandıklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu emeği geçen foto muhabirleri ve muhabirleri tebrik etti.

Fotoğraflar arasında yer alan ve Siirt'te çekilen "Lastiklerden Voleybol Sahası" başlıklı karenin önemli bir çalışmaya vesile olduğunu aktaran Hacıbektaşoğlu, fotoğrafta yer alan çocukların Afetevler Mahallesi'nde büyük bir iş başardığını kaydetti.

Hacıbektaşoğlu şöyle devam etti:

"Bu çocuklarımız, kendilerine lastiklerden spor sahası yaptılar, kartondan tabanını döşediler, file yaptılar. Çok güzel takım oluşturmuşlar. Bu çocuklar her şeyi başarabilir, onun için geleceğimize güvenle bakıyoruz. Bu spor sahasını yapanlar, bu takımı kuran çocuklar işte Türkiye'nin takımı, milli takımı, Türkiye'nin gelecekteki sporcuları, doktorları, mühendisleri, yöneticileri, kalbi pırıl pırıl evlatları. Şu anda öyle bir şeye de önayak oldular ki bu mahallede aynı yerinde çok güzel bir spor tesisi yapıldı. Siirt Belediyesi olarak bu spor tesisini o çocuklara, mahalleye hediye etmiş olduk."

Enes Yıldırım, voleybol, Türkiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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