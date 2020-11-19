Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, basınla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Siirt'e gelen tüm kaynakların her kuruşu, Siirtli vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve bu şehrin yaşanılır bir kent olmasını sağlamak için harcanacaktır." dedi.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ile belediye toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

2021 yılında yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Hacıbektaşoğlu, "Siirt'e gelen tüm kaynakların her kuruşu, Siirtli vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve bu şehrin yaşanılır bir kent olmasını sağlamak için harcanacaktır. Biz ilk günden beri belediye başkan yardımcıları, birim amirleri ve tüm belediye teşkilatıyla Siirt için neler yapabiliriz diye düşündük. Bunu milletvekilimiz, il başkanımız, Ticaret ve Sanayi Odası, esnaf odaları, sivil toplum kuruluşları ile yapılan istiarelerle bugüne kadar gündemde sorunlar ve muhtarlardan gelen talepler buna göre ihtiyaçların belirlediği yatırımlar ve diğer hizmetler planlandı." diye konuştu.

Kentin daha iyi bir yere gelmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını aktaran Hacıbektaşoğlu, bunun için de çeşitli projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını anlattı.

Kenti ziyaretinde projelerine destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz millet için çalışmayı ibadet addediyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz, tüm arkadaşlarımızdan bunu istiyoruz. Gece gündüz Allah rızası için millet için Siirt için Siirtliler için çalışıyoruz ve görev yaptığımız süre içinde bunu sonuna kadar yapacağız. Hükümetimizden çok önemli destekler aldık ve alacağız bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza, milletvekili ve il başkanımıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum."

Milletvekili Ören de yatırım çalışmalarına ellerinden gelen desteği verdiklerini, bakanlık ve genel müdürlük nezdinde destek sunmaya devam edeceklerini belirtti.