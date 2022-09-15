Ailenin taleplerini dinleyen Hacıbektaşoğlu, "Şehit aileleri şehitlerden bize kalan emanetlerdir. Her zaman yanlarındayız, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra şehit güvenlik korucusu Hurşit Yıldız'ın ailesini de ziyaret etti.

Kaynak: AA

Osman Hacıbektaşoğlu, Meydandere, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Meydandere köyündeki anma etkinliğine katıldı - Son Dakika

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