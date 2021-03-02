Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yüz yüze eğitime başlanması dolayısıyla okul ziyaretinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, kontrollü normalleşme ile yüz yüze eğitimin başladığı 14 Eylül Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerin sorunlarını dinledi.

Okulun genel durumu hakkında bilgi alan Hacıbektaşoğlu, salgın durumuna göre düşük riskli iller arasında olan Siirt'te tedbirlerin elden bırakılmaması uyarısında bulundu.

El birliğiyle salgının üstesinden geleceklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"İlimiz düşük riskli seviyede olması nedeniyle vatandaşlarımız rehavete kapılmasın. Her zamankinden daha fazla tedbirlere dikkat etmeli, maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha sıkı uymalıyız. Tedbirlere tam riayet ederek daha fazla normalleşeceğiz. Bugün çok mutluyuz, inşallah bunu sürdürmek için var gücümüzle tüm Siirt olarak hep beraber çalışacağız."

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve okul yöneticileri de yer aldı.