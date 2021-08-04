Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yapımı süren millet bahçesinde incelemede bulundu - Son Dakika

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yapımı süren millet bahçesinde incelemede bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yapımı devam eden millet bahçesinde incelemede bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yapımı devam eden millet bahçesinde incelemede bulundu. Hacıbektaşoğlu, eski Siirt Devlet Hastanesine ait 26 dönüm alanda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Projenin hızla sürdüğünü, inşaat çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, tamamlandığında millet bahçesinin kentin sosyal yaşamına değer katacağını söyledi. Hacıbektaşoğlu, projenin yüzde 80'inin yeşil alan olacağını dile getirerek, "Kentin merkezinde yer alan modern peyzaj ve yeşil alanı kapsayacak projenin ekim ayında tamamlanması planlanıyor. İçinde, koşu parkuru, çocuk oyun yeri, kitap okuma alanı, mescit, kafeterya, kamelya, oturma banklarının yer alacağı millet bahçesi, kentin sosyal ve kültürel yaşamına büyük bir değer katacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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