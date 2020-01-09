Siirt Valisi vatandaş gibi arayarak, kurumları denetledi - Son Dakika

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kurumları vatandaş gibi arayarak yaklaşımları konusunda denetim yaptı.

Vali Atik, kamu kurumlarının vatandaşlara nasıl hizmet verdiğini ve onlara yaklaşımlarını öğrenmek için Valilik santrali ile kaymakamlıklar ve bazı kurumları aradı.

Atik, vatandaşlarla telefonda yakından ilgilenen ve sorunlarının çözümü için çabaladığını tespit ettiği kurumları kutladı.

Bazı kaymakamlıklara ise internet sitelerinde yer alan numaralardan ulaşılamadığını belirleyen Atik, konuyla ilgili eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat verdi.