Siirt Valisi ve Başkan Vekili Atik, birim müdürlerinden brifing aldı - Son Dakika

Siirt Belediye Başkanı Vekili olarak görevlendirilen Vali Ali Fuat Atik, birim müdürleriyle toplantı yaptı.



Atik, belediyede gerçekleştirilen toplantıda devam eden ve yapılması düşünülen projeleri hakkında bilgi aldı.



Vatandaş odaklı kamu hizmet anlayışı ile Siirt halkına hizmet edeceklerini belirten Atik, şunları kaydetti:



"Tüm Belediye birimleri ve çalışanları olarak tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız, herkese eşit mesafede olacağız. Halkımızın müşterek ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve Siirt'in daha yaşanılabilir kent haline dönüştürülmesi için daha çok çalışacağız. Tüm birimler koordineli bir şekilde çalışacak, özelikle önümüzdeki süreçte zabıta hizmetlerini, denetimleri artıracağız."