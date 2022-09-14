Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan milli sporcu Özalp'a altın ödülü - Son Dakika
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan milli sporcu Özalp'a altın ödülü

14.09.2022 15:18
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan milli sporcu Özalp'a altın ödülü

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, milli sporcu Abdurrahim Özalp'ı altınla ödüllendirdi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, milli sporcu Abdurrahim Özalp'ı altınla ödüllendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Cagliari kentinde düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonasında altın madalya kazanan Abdürrahim Özalp'ı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ve judo antrenörünü kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbaktaşoğlu, Özalp'ın uluslararası şampiyonada büyük bir başarı gösterdiğini belirtti.

Özalp'ı kutlayan Hacıbektaşoğlu, "Bizlere büyük bir sevinç ve gurur yaşatan milli sporcumuz Abdürrahim kardeşimizi, antrenörü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünü tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum." dedi.

Hacıbektaşoğlu, Özalp'ı altınla ödüllendirdi.

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Kaynak: AA

Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt, Özalp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan milli sporcu Özalp'a altın ödülü - Son Dakika

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