Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit teğmen Ömer Bağra'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit teğmen Ömer Bağra'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

19.08.2022 12:31
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit teğmen Ömer Bağra'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya Köyünde ikamet eden ailesini ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu şehidin ailesi ve yakınlarına Allah'tan sabır dileyip, başsağlığı temennisinde bulundu. Şehidin babası Abdurrahman Bağra ve yakınlarıyla bir süre sohbet edip acılarını paylaştıklarını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Vatanın ve milletin birliği, huzur ve güvenliği için görev yaparken şehit olan şehidimizin değerli ailesi bize emanettir. Bizler, her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Yanlarında olamaya devam edeceğiz. Aziz Şehidimizin ruhu şad mekanı cennet olsun" dedi.

Taziye ziyareti, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından sona erdi. Taziye ziyaretinin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, güvenlik noktalarında görev yapan güvenlik korucularını ziyaret ederek, kendileri ile bir süre sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi. Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Baykan Kaymakamı ve Şirvan Kaymakam Vekili Emin Bağlı eşlik etti. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit teğmen Ömer Bağra'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit teğmen Ömer Bağra'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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