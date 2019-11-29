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Siirt ve Batman valilerinden Şırnak Valisi Pehlivan'a ziyaret
7 saat önce
Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve Batman Valisi Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:40 Kaynak: AA
Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve Batman Valisi Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) kasım ayı toplantısına katılmak üzere Şırnak'a giden Atik ve Şahin, toplantı öncesi Vali Pehlivan'ı ziyaret etti.
Atik ve Şahin, şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamında Pehlivan ile görüştü, çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundu.
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