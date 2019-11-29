Son Dakika Haberleri: Siirt ve Batman valilerinden Şırnak Valisi Pehlivan'a ziyaret
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Siirt ve Batman valilerinden Şırnak Valisi Pehlivan'a ziyaret

7 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve Batman Valisi Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Siirt ve Batman valilerinden Şırnak Valisi Pehlivan'a ziyaret, System.String[]

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve Batman Valisi Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) kasım ayı toplantısına katılmak üzere Şırnak'a giden Atik ve Şahin, toplantı öncesi Vali Pehlivan'ı ziyaret etti.


Atik ve Şahin, şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamında Pehlivan ile görüştü, çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Şırnak, Batman, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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