Siirt ve Bitlis İçin Sağanak Uyarısı
1 saat önce
Siirt ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:01 Kaynak: AA
ve Bitlis
çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Siirt ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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