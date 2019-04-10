Son Dakika Haberleri: Siirt ve Bitlis İçin Sağanak Uyarısı

Siirt ve Bitlis İçin Sağanak Uyarısı

1 saat önce

Siirt ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Siirt ve Bitlis İçin Sağanak Uyarısı, System.String[]
Siirt ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Siirt ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:01 Kaynak: AA
Siirt, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti Son Dakika! Bakan Albayrak Merakla Beklenen Reform Paketini Açıklıyor Meral Akşener, Erdoğan'a Çağrıda Bulundu: Şentop'u İstifa Ettir, Yıldırım'a Oy Vereceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 11:13:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt ve Bitlis İçin Sağanak Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]