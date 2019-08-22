Siirt ve Bitlis'te yılan sokması
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Siirt ve Bitlis'te yılanın soktuğu iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:52 Kaynak: AA
Siirt ve Bitlis'te yılanın soktuğu iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Gönülaldı köyünde yılanın soktuğu 19 yaşındaki Bünyamin Batur, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bitlis'in Mutki ilçesindeki evinin bahçesinde oynayan 13 yaşındaki Mehmet Kanaş'ı yılan ısırdı.
İlk tedavisinin ardından Kanaş, Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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