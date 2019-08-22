Son Dakika Haberleri: Siirt ve Bitlis'te yılan sokması
Son Dakika Güncel Haber

Siirt ve Bitlis'te yılan sokması

2 saat önce

Siirt ve Bitlis'te yılanın soktuğu iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Siirt ve Bitlis'te yılan sokması, System.String[]

Siirt ve Bitlis'te yılanın soktuğu iki kişi hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Gönülaldı köyünde yılanın soktuğu 19 yaşındaki Bünyamin Batur, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Bitlis'in Mutki ilçesindeki evinin bahçesinde oynayan 13 yaşındaki Mehmet Kanaş'ı yılan ısırdı.

İlk tedavisinin ardından Kanaş, Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Siirt Devlet Hastanesi, Bitlis, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi
İşten çıkarılan İBB Medya AŞ çalışanlarından açıklama geldi Türk Eczacıları Birliği'nden Rekabet Kurumu'nun soruşturma kararına ilişkin açıklama Gizemli hayırsever mahallenin tüm borçlarını tek kalemde ödedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:59:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt ve Bitlis'te yılan sokması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]