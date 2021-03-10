Miraç Kandili idrak edildi - Son Dakika

Siirt ve Elazığ'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Abdulhakim Sancak Çarşı, Şeyh Ebul Vefa, Abdulkerim Kuzu, Ensar, Kadir, Yeni Mahalle, Cerrah, Halid Bin Velid ve Ulu camilerinde yatsı namazından sonra mevlit okutuldu.

Tarihi Ulu ve Cerrah camilerinde din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Mevlit sonrası vatandaşlara şeker ve kandil simidi ikram edildi.