Siirt ve Elazığ'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Siirt ve Elazığ'da İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

Siirt İbrahim Hakkı Kız İmam Hatip Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle yaya geçitlerinin orta şeridini kırmızıya boyayarak yaya önceliğine dikkati çekti.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenli trafik uygulamasına öncelik veren bir uygulamanın daha hayata geçirildiğini söyledi.

Yaya güvenliğini önemsediklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Vatandaşlarımızı yayalara öncelik vermelerine davet ediyoruz. Trafik; sorumlu olmak, sabretmek, birbirlerine ve bilhassa yayalara öncelik vermektir. Bu, kent yaşamını huzurlu ve güvenli hale getirmenin bir gerekliliğidir. Yayalara öncelik veren tüm sürücülere teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenciler de döviz ve broşürlerle sürücülere yaya önceliği konusunda uyarıda bulundu.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve belediye yetkilileri katıldı.

Elazığ

Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, uygulama kapsamında yaya geçidinde belirlenen alanı kırmızıya boyadı.

Kent genelinde 60 farklı noktalarda devam eden etkinlikler hakkında İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Yırık, sürücü ve yayalara kampanyayla ilgili broşür dağıttı.

Yırık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, başlattıkları çalışma kapsamında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Trafik konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini kaydeden Yırık, şöyle konuştu:

"İnşallah bu çalışmalar mutlak suretle sonuç verecek. Yüzde 56'larda ölümle sonuçlanmış olan kaza oranları, bugün itibariyle ciddi anlamda düştü ve Avrupa Birliği standartlarına yaklaşmış bulunmaktadır. İnşallah, bundan sonra da çocuklarımızın da bu eğitimle birlikte arzu ettiğimiz trafik hayatı anlayışı sürecine kavuşmuş olacağız."

Programa İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.