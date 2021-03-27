Mardin'de de camilere gelen vatandaşlar dua etti.

Türkiye 'nin en eski camilerinden olan, Anadolu Selçuklu mimarisinin özelliklerini yansıtan Ulu Cami'de, mevlit okundu.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınan 892 yıllık Ulu Cami'deki programda, vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından namaz kıldı, dua etti.

Siirt ve Mardin 'deki camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Son Dakika › Güncel › Siirt ve Mardin'de Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

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