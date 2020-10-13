Siirt ve Şırnak'ta Duman-56 Operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan Duman-56 Operasyonu kapsamında Siirt ve Şırnak'ta yürütülen 2 ayrı operasyonda toplam 4 bin 320 paket kaçak sigara ile 15 adet cep telefonu, 15 adet sim kart ele geçirildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak Siirt ve Şırnak'ta 20 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle sigara kaçakçılığı yapanların yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce soruşturma kapsamındaki suçları işlediği değerlendirilen toplam 20 şüphelinin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanması maksadıyla Siirt ve Şırnak illerinde 13 Ekim 2020 günü eş zamanlı olarak 138 jandarma personeli ile 49 emniyet personeli olmak üzere toplam 187 kolluk görevlisinin katılımı ile Duman-56 operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu 20 şüphelinin 15'i yakalanarak gözaltına alınmış olup, 5 şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında 4 bin 320 paket kaçak sigara, 15 adet cep telefonu, 15 adet sim kart ele geçirilmiştir" denildi.

(Selami Deniz/İHA)