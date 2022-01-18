Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 8 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Siirt ve Şırnak'ta 8 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan kar yağışından dolayı İğneli köyü ile Gümüşören köyünün Sarıçiçek, Ulupınar, Sarıyaprak köyünün Karadayı ve Doğan köyünün Karamık mezralarına ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

-Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 3 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Beytüşşebap ilçesinin Yeşilöz ve Gökçe köyleri ile Uludere'nin Ballı köyünde kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor.