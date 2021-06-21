Siirt ve Şırnak'tan 40 kişi Trabzon'a gençlik kampına gönderildi - Son Dakika

Siirt ve Şırnak'tan 40 kişi Trabzon'a kampa gönderildi.

Siirt Gençlik Merkezi Müdürü Nesim Toprak, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen yaz spor kamplarının başladığını belirtti.

Siirt ve Şırnak'tan 16-17 yaş arası 40 gencin görevliler eşliğinde kampa uğurlandığını belirten Toprak, şunları kaydetti:

"Gençlerin çeşitli sosyal kültürel ve sportif faaliyetler ile tanışmalarını sağlamak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da organize edilen kamplar başladı. Gençlik kampları daha çok gence ulaşılması amacıyla ortaöğretim lise ve dengi okullara gerekli çalışmalar yapıldı. Gezi kampları 5 erkek 4 kız olmak üzere toplam 9 kamp dönemi olacak şekilde her dönem için 20 genç ilimizden katılacak, 20 genç de Şırnak'tan olmak üzere toplanma merkezi Siirt'e getirilecek. Trabzon'un yanı sıra sonraki kamp alanları Hatay, İstanbul, Mersin, Rize ve Manisa olacak." dedi.

Öğrenciler daha sonra otobüslerle kampa uğurlandı.