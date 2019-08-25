Son Dakika Haberleri: Siirt ve Tunceli'de terör operasyonları
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Siirt ve Tunceli'de terör operasyonları

51 dakika önce

Siirt'in Baykan ilçe kırsalı ile Tunceli'nin merkez ilçe kırsalında düzenlenen operasyonlarda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Siirt ve Tunceli'de terör operasyonları, System.String[]

Siirt'in Baykan ilçe kırsalı ile Tunceli'nin merkez ilçe kırsalında düzenlenen operasyonlarda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt Baykan ilçe kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Öte yandan, Tunceli merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:04 Kaynak: AA
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