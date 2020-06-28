Siirt VSDG ve İHH ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı - Son Dakika

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) ve Siirt İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi ailelere sebze ve meyve yardımında bulundu.



Ekipler, bir hayırseverin desteğiyle kentte 2'si Suriye uyruklu 12 aileye destek çıktı.



Marketten alınan sebze ve meyveler Dumlupınar, Barış, Ulus ve Çal mahallelerinde oturan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine bırakıldı.



Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu Mihraç Teğin, bir bağışçının desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldığını belirtti.

Teğin, "İlimizde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara gıda yardımında bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde çalışmalarımız sürüyor. İHH ile bir bağışçının desteğiyle alınan meyve ve sebzeleri ailelere ulaştırdık. Allah devlette ve millete zeval vermesin." dedi.



İHH gönüllüsü İbrahim Yıldız da yardımların süreceğini vurgulayarak, destek olan hayırseverlere teşekkür etti.