Siirt Ziraat Odası Başkanlığına görevlendirme - Son Dakika
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Siirt Ziraat Odası Başkanlığına görevlendirme

6 saat önce

Siirt Ziraat Odası Başkanlığına Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat ve Eruh Ziraat Odası Başkanı Metin Sayın görevlendirildi.

Siirt Ziraat Odası Başkanlığına görevlendirme, System.String[]

Siirt Ziraat Odası Başkanlığına Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat ve Eruh Ziraat Odası Başkanı Metin Sayın görevlendirildi.

Günbat gazetecilere yaptığı açıklamada, eski başkanın görevden ayrılması dolayısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nce, Eruh Ziraat Odası Başkanı Metin Sayın ile Siirt Ziraat Odası Başkanlığına görevlendirildiklerini söyledi.

Üreticilerin sorunlarının çözümü için ilgili kurum ve paydaşlarla istişareler halinde olacaklarını dile getiren Günbat, şunları kaydetti:


"Üreticilerimizin daha fazla desteklenmesi ve kamu yatırımlarından daha fazla yararlanmaları için proje bazlı çalışmalara ağırlık vereceğiz. Bizleri bu göreve layık görenleri mahcup etmeyeceğiz. Hep birlikte hem odamıza hem de ilimize hizmet edeceğiz."

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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