Siirt Ziraat Odasından tohum üretiminin artırılması önerisi - Son Dakika

Siirt Ziraat Odası Başkan Hüseyin Günbat, bu yıl tarıma ilişkin beklentilerini paylaştı.

Günbat, 2021 yılının tüm sektörler gibi tarım için de zor geçtiğini belirterek, tüm olumsuzluklara rağmen Bakanlığın da desteklemeleriyle geçen yılın en az zararla kapatılmaya çalışıldığını söyledi.

Günbat, şunları kaydetti:

"2020 yılında başlayan salgın ve yurdun 3'te 2'sinin etkilendiği kuraklık şartları tarım sektörünü zora soktu. Bu, fiyatlarda istikrarsızlığa yol açmış ve istihdamda bir dizi sıkıntıyı beraberinde getirmiştir. Üretimi artırmanın tek yolu verimliliği artırmaktır. Bu nedenle tohum üretiminin arttırılması ve tohum ihtiyacımızın yurt içinden karşılanması büyük önem taşıyor. Girdi maliyetleri çiftçileri olumsuz etkiliyor. Çiftçimizin toprağa, üretime olan endişesi giderilmelidir. Tarım ve hayvancılık desteklemelerinin artırılmasını bekliyoruz."