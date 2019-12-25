Siirt ZMO Başkanlığına İrfan Obay seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt ZMO Başkanlığına İrfan Obay seçildi - Son Dakika

Siirt ZMO Başkanlığına İrfan Obay seçildi

6 saat önce

Siirt Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanlığına İrfan Obay seçildi.

Siirt ZMO Başkanlığına İrfan Obay seçildi, System.String[]

Siirt Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanlığına İrfan Obay seçildi.

Odada yapılan seçim sonucunda başkanlığa yeniden getirilen Obay üyelerine en iyi hizmeti sunmak için çaba göstereceklerini söyledi.

Obay, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz tarafından verilen görevin önemi ve sorumluluğunu iyi biliyoruz. Bu bayrağı daha yükseğe taşıma gayreti içerisindeyiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da odamızın ilkeleri doğrultusunda ilimizin en önemli sivil toplum örgütü olarak gerek mesleğimizin onuru, itibarı ve kamuoyunda hak ettiği saygınlığı kazanması adına, gerekse de toplum yararına olan çalışmalarımız devam edecek."

Ziraat Mühendisleri Odası, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor
Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi Putin, 5 generali görevden aldı

Son Dakika Haberleri
21:49 AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor - Son Dakika
21:48 Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika
21:48 Elazığ'da Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" yürüyüşü - Son Dakika
21:46 AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor - Son Dakika
21:45 Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle 24 saattir elektrik verilemiyor - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:51:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt ZMO Başkanlığına İrfan Obay seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]