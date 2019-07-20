Siirtli 3 çocuk Fenerbahçe alt yapı seçmelerine katılacak
26 dakika önce
Siirt Fenerbahçe Futbol Okulundan 3 kişi Fenerbahçe alt yapı seçmelerine katılacak.
Siirt Fenerbahçe Futbol Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:44 Kaynak: AA
Okulundan 3 kişi Fenerbahçe alt yapı seçmelerine katılacak.
Siirt Fenerbahçeliler Derneği bünyesindeki futbol okulu sorumlusu Hayrettin Toprak, Doğan Güneş (13), Muhammed Gül (12) ve Mert Gül
'ün (10) yetenekleriyle gelecek adına umut vaat ettiğini söyledi.
Futbol okulunda 100'ün üzerindeki minik topçular arasında en yetenekli 3 çocuğu 22 Temmuz'da yapılacak Fenerbahçe alt yapı seçmelerine göndereceğini aktaran Toprak, şunları aktardı:
"İlimizde futbolla ilgilenen çok yetenekli gençlerimiz var. Özellikle Fenerbahçe futbol okulumuzda geleceğe dair genç cevherler yetişiyor. Biz bu gençleri genelde büyük takımlara özel de milli takıma kazandırmak için çabalıyoruz. Son dönemde ilimize spor
alt yapısına yapılan yatırımlar futbola olan ilgiyi de artırdı. Çocuklar yeteneklerini göstermek için adeta birbirleriyle kıyasıya yarışıyor."
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