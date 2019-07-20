Son Dakika Haberleri: Siirtli 3 çocuk Fenerbahçe alt yapı seçmelerine katılacak
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Siirtli 3 çocuk Fenerbahçe alt yapı seçmelerine katılacak

26 dakika önce

Siirt Fenerbahçe Futbol Okulundan 3 kişi Fenerbahçe alt yapı seçmelerine katılacak.

Siirtli 3 çocuk Fenerbahçe alt yapı seçmelerine katılacak, System.String[]
Siirt Fenerbahçe Futbol Okulundan 3 kişi Fenerbahçe alt yapı seçmelerine katılacak.

Siirt Fenerbahçeliler Derneği bünyesindeki futbol okulu sorumlusu Hayrettin Toprak, Doğan Güneş (13), Muhammed Gül (12) ve Mert Gül'ün (10) yetenekleriyle gelecek adına umut vaat ettiğini söyledi.

Futbol okulunda 100'ün üzerindeki minik topçular arasında en yetenekli 3 çocuğu 22 Temmuz'da yapılacak Fenerbahçe alt yapı seçmelerine göndereceğini aktaran Toprak, şunları aktardı:

"İlimizde futbolla ilgilenen çok yetenekli gençlerimiz var. Özellikle Fenerbahçe futbol okulumuzda geleceğe dair genç cevherler yetişiyor. Biz bu gençleri genelde büyük takımlara özel de milli takıma kazandırmak için çabalıyoruz. Son dönemde ilimize spor alt yapısına yapılan yatırımlar futbola olan ilgiyi de artırdı. Çocuklar yeteneklerini göstermek için adeta birbirleriyle kıyasıya yarışıyor."
Fenerbahçe, Futbol, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:44 Kaynak: AA
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