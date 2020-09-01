Siirtli aile dağa götürülen çocuklarının yolunu 6 yıldır gözlüyor - Son Dakika

Siirtli aile dağa götürülen çocuklarının yolunu 6 yıldır gözlüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek veren Siirtli Erdoğan ailesi, oğulları İbrahim'e kavuşacakları günü bekliyor.

Siirtli aile dağa götürülen çocuklarının yolunu 6 yıldır gözlüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek veren Siirtli Erdoğan ailesi, oğulları İbrahim'e kavuşacakları günü bekliyor.

Siirt'ten 6 yıl önce 17 yaşındayken teröristlerce kandırılarak dağa götürülen İbrahim Erdoğan'ın annesi Cemile ile babası Osman Erdoğan, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine destek veriyor.

Baba Osman Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylemin bir yıldır sürdüğünü ve bu sayede 15 ailenin, çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtardığını anımsattı.

Oğlunun HDP'lilerce dağa götürüldüğünü düşünen Erdoğan, HDP'den evladını geri istediğini söyledi.

"HDP olmasaydı çocuğumu kim kaçıracaktı? 3 Eylül 2019'dan itibaren Diyarbakır annelerini gördükten sonra ben de bir umut Diyarbakır'a gittim. HDP'nin önünde eyleme katıldım. 1 yıldır eylemlerimizi sürdürüyoruz." diyen Erdoğan, evladına kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini bildirdi.

Oğlunun lise 3. sınıfta okuduğunu, elinde silah değil kalem olması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Ne gündüzümüz var ne gecemiz. Sonuna kadar, ölünceye kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

8 çocuk babası olduğunu bildiren Erdoğan, oğlunun bir an önce örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyerek, şöyle devam etti:

"Buradan oğluma sesleniyorum: Oğlum sesimizi duyuyorsan gel. Devletine, askerimize, polisimize teslim ol. Senin işin gücün nedir orada? Kardeşlerin sürekli seni sayıklıyor. 'Benim ağabeyim nerede kaldı, neden gelmiyor?' diyorlar. Seni kandırarak zorla götürdüler. Arkadaş kurbanı olmuş. HDP bütün bu gençleri kandırarak dağı götürüyor. Niye milletvekillerinin, belediye başkanlarının dağda çocuğu yok? Fakir fukaranın çocuklarını götürüyorlar. Tüm anne babalara sesleniyorum: Gelin bize yardımcı olun. Bugün bizim başımıza geldiyse yarın sizin de başınıza gelecek. Gelin bu eyleme katılın. Hiç kimseden korkmayın. Gelin bu evlatlarınıza sahip çıkın. HDP bizim çocuğumuzu geri getirsin."

Oğluna kavuşmak için birçok yere gittiğini dile getiren Erdoğan, bugüne kadar hiçbir ize ulaşamadığını belirtti.

Diyarbakır annelerinden 15'inin çocuklarına kavuşmasına çok sevindiklerini ifade eden Erdoğan, "Allah bütün çocukları anne babalarına kavuştursun. Hem askerlerimizin hem polislerin hem anne babaların gözyaşı dökülmesin istiyoruz. Bu dava Kürt davası değil, Müslüman davası değil. Bu çocukları kandırarak dağa götürüyorlar." ifadelerini kullandı.

"Kanımızın son damlasına kadar bu eylemleri devam ettireceğiz"

"Kanımızın son damlasına kadar bu eylemleri devam ettireceğiz, bu eylemden vazgeçmeyeceğiz. Elimizden geldiği kadar oğlumuzu aramaya devam edeceğiz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza sesleniyorum: Bizlere yardımcı oldular, daha fazla destek istiyoruz. Tüm milletvekillerinden destek istiyoruz. PKK'nın Kürtlükle alakası yok. Alakası olsaydı zaten bu çocukları dağa kaçırmazlardı. 14-15 yaşlarındaki çocuğun ne işi var dağda? Biz istiyoruz ki çocuklarımız doktor, savcı, hakim olsunlar. PKK yalan söylüyor. Ekmekçiler köyünde 7 şehit verdik. Şehitlerimizden 6 korucu, köylümüz ve akrabamızdı. Böyle vicdansızlık olmaz. Şehit olan korucuların çocukları yetim, eşleri dul kaldı. Ancak Allah bu canı alır. Kürt vatandaşlara çağırım şudur: Herkes kendi çocuğuna sahip çıksın. Böyle HDP gençlik kolları, tiyatro etkinliklerine gitmesinler. Kandırarak dağa götürüyorlar. Para karşılığı PKK'ya götürüyorlar. PKK hiçbir zaman amacına ulaşmaz. Biz istiyoruz ki çocukları serbest bıraksınlar."

"İbrahim oğlum neredeysen çık gel"

Anne Cemile Erdoğan da oğlu için Diyarbakır'daki eyleme sonuna kadar destek vereceklerini vurguladı.

Oğlunun piknik bahanesiyle Pervari ilçesindeki Herekol Dağı bölgesine götürüldüğünü ifade eden anne Erdoğan, şöyle konuştu:

"Piknik amacıyla götürdüler ve bir daha göndermediler. Nereye gittiysek bir haber alamadık. Sağ olup olmadığını bilmiyoruz. Ne gündüzümüz ne gecemiz ne düğünümüz ne seyranımız var. İnşallah oğlum sesimizi duyar. İbrahim oğlum neredeysen çık gel, sana ceza vermeyecekler. Sen 16 yaşındaydın seni kandırarak götürdüler. Evine dön. Biliyorum sen arkadaş kurbanı oldun. Arkadaşlarının hepsi döndüler, kaçtılar evlerine, bir sen gelmedin."

Oğlunun dağa götürülmesinden sonra bir çocuklarının olduğunu ve adını Umut koyduklarını aktaran Erdoğan, "Umut, ağabeyini hiç görmedi. İbrahim, senin dünyalar güzeli kardeşin var. Hiç mi merak etmiyorsun oğlum, bizi hiç mi özlemedin? Biz her zaman senden bahsediyoruz, İbrahim ne zaman gelecek, diye. Bazı aileler çocuklarına kavuştu, çok mutlu olduk. Darısı diğer annelerin başına inşallah. İbrahim gelir, ben de mutlu olurum. HDP, 'biz Kürt'üz' diyor, peki onların niye çocukları dağda yok? Hep gariplerin çocukları var. Olan garibanlara oluyor." diye konuştu.

4 yaşındaki Umut da fotoğrafını öptüğü ağabeyi İbrahim'in eve dönmesini istedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirtli aile dağa götürülen çocuklarının yolunu 6 yıldır gözlüyor - Son Dakika


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