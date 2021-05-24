Siirtli arıcılara ekipman desteği sağlandı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 15 arıcıya yüzde 50 hibe destekli kovan, baraka, güneş paneli ve ekipman desteği sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe destekli Arıcılık Yatırımlarının Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde 15 arıcıya 630 bin lira değerinde polen tuzaklı kovan, portatif baraka, güneş paneli, süzme makinesi, dinlendirme kazanı, propolis ızgarası ve petek delme makinesi gibi ekipmanlar için destek verildi. Destekleme projesi çerçevesinde merkez ilçeden 5, Pervari ilçesinden 5, Baykan ilçesinden 3, Şirvan ilçesinden 1, Kurtalan ilçesinden 1 olmak üzere il genelinde 15 arıcıya kovan ve arıcılık malzemeleri desteği verildi. - SİİRT