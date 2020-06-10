Siirtli baba, kızını bayrak sevgisiyle büyütüyor - Son Dakika

Siirt'te babasının balkona astığı Türk bayrağını öpüp anlına koyan minik kızın görüntüleri görenleri duygulandırdı.



Siirt kent merkezinde Erol Efe adlı vatandaş, evinin balkonunda bulunan Türk bayrağını öpüp alnına koyan minik kızının bu davranışının kendilerini duygulandırdığını söyledi. 1 buçuk yaşındaki kızı Amine İkra Efe'yi bayrak sevgisiyle büyüttüğünü dile getiren baba Erol Efe, kızının bayrağı öpüp anlına koymasını gördükleri an duygulu anlar yaşadıklarını kaydetti. Siirt'te eczanede çalışan 31 yaşındaki Efe, "Doğma büyüme Siirtliyim. Bayrağımızı balkonumuza asmışız. Balkonumuzda bayrağımız duruyor. Bir gün balkonda kahvaltı yaparken eşimle beraber kızımızın birden bayrağı öptüğünü gördük ve çok gururlandık. Biz kızımızı bayrak sevgisiyle büyütüyoruz. Vatan aşkıyla, bayrak sevgisiyle büyütüyoruz. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun istiyoruz. O şekilde büyütmeye çalışıyoruz kızımızı. Rabbim ona güzel bir gelecek nasip eder inşallah" dedi. - SİİRT