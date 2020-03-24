Siirtli cami ve kurumlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Siirtli cami ve kurumlar dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Siirt'te bir temizlik firması, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cami ve kamu kurumlarını ücretsiz dezenfekte ediyor.

Siirtli cami ve kurumlar dezenfekte ediliyor, System.String[]

Siirt'te bir temizlik firması, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cami ve kamu kurumlarını ücretsiz dezenfekte ediyor.

Firma sahibi Sinan Dalkıran, başta merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi olmak üzere tüm cami ve kamu kurumları ile askeri askeri tesisleri ücretsiz dezenfekte etme kararı aldıklarını belirtti.

10 yıllık temizlik firması olduklarını ve zor zamanlarda halkın yanında olduklarını belirten Dalkıran, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle ilimizde yapılan dezenfekte çalışmalarına biz de kendi imkanlarımızla katkı vermek istiyoruz. Bu zor zamanlarda bir birlerimizle dayanışma içinde olmak için böyle bir karar aldık. Stoktaki ürünlerimiz bitene kadar üç kişilik ekibimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Koronavirüs, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:44 Kaynak: AA

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