40 dönüm atıl alanı devlet desteğiyle lavanta bahçesine dönüştürdü - Son Dakika
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40 dönüm atıl alanı devlet desteğiyle lavanta bahçesine dönüştürdü

27.06.2022 15:30

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçi Gazanfer Toprak, devlet desteğiyle 40 dönüm atıl alanda lavanta yetiştiriyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçi Gazanfer Toprak, devlet desteğiyle 40 dönüm atıl alanda lavanta yetiştiriyor.

İlçenin Saipbeyli köyünde kuru tarım yapan çiftçi Toprak, Kurtalan Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce uygulanan "Alternatif Ürün Lavanta Yetiştiriciliği" projesi kapsamında devletten aldığı yüzde 70 hibe destekle 40 dönüm atıl alanı lavanta bahçesine dönüştürdü.

Kurtalan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mahfuz Demir, bir hafta sonra lavanta hasadı yapılacak bahçede incelemelerde bulundu.

Demir, gazetecilere, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla geçen yıl 7 köyde 7 üreticiye destek verildiğini söyledi.

Alternatif bir ürün olan lavantanın bölgeye uyumlu bir bitki olduğunu ifade eden Demir, "Ürün çeşitliliğini artırmak, bölgeye ekonomik değer katmak ve yeni bir yatırım alanı oluşturmayı amaçladık. Katma değeri yüksek alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesiyle gelir artışı, endüstriyel yapılanmanın gelişmesi, ilçemizin tarımsal ve ekonomik düzeyde kalkınması amaçlanıyor. Bu kapsamda başvuruları onaylanan 7 çiftçimize yüzde 70 hibe ile 145 bin lavanta fidesi dağıtıldı." dedi.

Çiftçi Toprak da yıllardır kuru tarım yaptığını, mercimek, arpa ve buğday ürettiğini anlatarak, "Alternatif Ürün Lavanta Yetiştiriciliği" projesinden faydalanmak istediğini belirtti.

40 dönüm alanda lavanta ürettiğini dile getiren Toprak, "İyi bir verim alırsak bölgedeki çiftçilerin de bu ürünü yetiştirmesini istiyoruz. İnşallah bunu yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Devlet desteğiyle lavanta üretmeye başladığını aktan Toprak, doğal yöntemlerle üretilen lavantanın yağından ve yan ürünlerinden de gelir elde etmeyi amaçladığını kaydetti.

Toprak, iyi verim alması halinde herkese lavanta üretmesi tavsiyesinde bulunacağını söyledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 40 dönüm atıl alanı devlet desteğiyle lavanta bahçesine dönüştürdü - Son Dakika

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