Siirtli çiftçilere susam ve çeltik tohumu dağıtılacak - Son Dakika
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Siirtli çiftçilere susam ve çeltik tohumu dağıtılacak

13.04.2022 18:06
Siirtli çiftçilere susam ve çeltik tohumu dağıtılacak

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, yerli susam ve çeltik üretiminin artırılması amacıyla üreticilere tohum desteği sunulacağını belirtti.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, yerli susam ve çeltik üretiminin artırılması amacıyla üreticilere tohum desteği sunulacağını belirtti.

Demirhan, Bakanlığın desteğiyle hayata geçirilen "Bu topraklarda çeltik ve susam yeniden hayat buluyor" projesi ile bin dekar alanda üretim yapılması hedeflendiğini aktardı.

Yüzde 75'i hibe proje destek başvuruların 30 Nisan'da sona ereceğini dile getiren Demirhan, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında yıllar önce geleneksel yöntemlerle yetiştirilen ve Siirt'in ekonomisinde önemli yere sahip olan susam ve çeltik üretiminin bu yıl yaygınlaştırılması hedefleniyor. İl ve ilçe teknik elemanları tarafından proje tanıtımı için köy ziyaretleri ve çalışmalar yapılmaktadır. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında susam ve çeltik tohumu almak isteyen üreticiler kuruma başvurmaları gerekir."

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Nisan, Tohum, Tarım, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirtli çiftçilere susam ve çeltik tohumu dağıtılacak - Son Dakika


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