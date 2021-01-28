Siirtli çocuklar naylon ve tahtadan yaptıkları kızaklarla kar keyfi yaşıyor - Son Dakika

Naylon ve tahtadan yaptıkları kızaklarla tepelerden kayan çocuklar, karın keyfini doyasıya yaşadı.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu köyde, yağışın ardından bir araya gelen çocuklar, karlı tepeleri oyun alanına çevirdi.

Siirt 'in Pervari ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar, naylon ve tahtadan yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.

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