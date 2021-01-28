Siirtli çocuklar naylon ve tahtadan yaptıkları kızaklarla kar keyfi yaşıyor - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar, naylon ve tahtadan yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.
Kış mevsiminin çetin geçtiği Pervari'nin yüksek rakımlı Geçittepe bölgesindeki Gökbudak köyünde kar yağışı çocukların yüzünü güldürüyor.
Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu köyde, yağışın ardından bir araya gelen çocuklar, karlı tepeleri oyun alanına çevirdi.
Naylon ve tahtadan yaptıkları kızaklarla tepelerden kayan çocuklar, karın keyfini doyasıya yaşadı.
Çocuklar, okulların tatil olmasını fırsat bilerek kaymanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Kaynak: AA
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