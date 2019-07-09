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Siirtli çocuklara futbol eğitimi

1 saat önce

Siirt'te açılan Yaz Spor Okulunda futbol kursu ilgi görüyor.

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Siirt'te açılan Yaz Spor Okulunda futbol kursu ilgi görüyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce açılan yaz spor okulunda 279 çocuk futbol alt yapı eğitimi görüyor. 5-12 yaş arası çocuklar, sıcak havalara aldırış etmeden 2 nolu sentetik sahada yeteneklerini sergiliyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol antrenörü Mesut Varol, 29 Haziran'da yaz spor okullarının açıldığını, 279 öğrenci sporcuyla futbol faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.
Çocuklara beceri kazandırıp, temel bilgiler verdiklerini kaydeden Varol, şöyle konuştu:
"Milli takıma kadar gidebilecek bölgeden çıkan çok yetenekli çocuklarımız var. Onlarla yakından ilgileniyor, malzeme veriyoruz ve sportif faaliyetlere tabi tutuyoruz."
Botan Beştaş (12) da futbolu çok sevdiğini, ilerde büyük bir yıldız olmayı hayal ettiğini belirtti.
Devran Ekinci (12) ise mahalledeki bazı arkadaşlarıyla hafta içi her gün futbol kursuna gelerek yeteneklerini keşfettiklerini, aynı zamanda sosyal aktivitelerle hoşça vakit geçirdiklerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:35 Kaynak: AA
Futbol, Siirt, Güncel
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