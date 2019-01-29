Son Dakika Haberleri: Siirtli Çocukların Kayak Keyfi

Siirtli Çocukların Kayak Keyfi

1 saat önce

Siirt'te, okullarındaki başarıları nedeni ile Bitlis'teki kayak merkezine götürülen koruma altındaki çocuklar, gönüllerince eğlendi.

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Siirt'te, okullarındaki başarıları nedeni ile Bitlis'teki kayak merkezine götürülen koruma altındaki çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Siirt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuk evlerinde koruma altında bulunan çocukların, okullarındaki başarılarını ödüllendirdi. Çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Bitlis'te kayak merkezine götürülen çocuklar, kayak hocaları tarafından ilk kez kayak yapmanın tadını çıkarıp doyasıya eğlendi.

Bitlis'te yetkililer tarafından karşılanan çocuklar için çeşitli etkinlikler de düzenlendi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Bitlis, Siirt, Güncel
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