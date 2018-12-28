Son Dakika Haberleri: Siirtli Çocukların Korunmasına Yönelik Çalışmalar Masaya Yatırıldı

Siirtli Çocukların Korunmasına Yönelik Çalışmalar Masaya Yatırıldı

17 dakika önce

Çocuk Koruma İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Siirtli Çocukların Korunmasına Yönelik Çalışmalar Masaya Yatırıldı, System.String[]
Çocuk Koruma İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt ve diğer kurul üyeleri katıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı, görevli psikologlar ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından il genelinde çocukların korunması ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Kurula hitaben konuşma yapan Vali Ali Fuat Atik, Valilik bünyesinde oluşturulan izleme kurullarının sahada yapılan çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çocuk istismarını önleme amacıyla toplumsal bilincin artırılması gerektiğine belirten Vali Atik, internet üzerinden çocuklara yönelik bileşim suçları ile ciddi anlamda mücadele edilmesi, ayrıca ilimiz genelinde internet kafelerin sık sık denetlenmesi gerektiğini belirterek, ilgili kurum yetkililerine talimat verdi.

Toplantıda, riski önleyici çalışmalar hakkında, İl Koordinasyon Kurulu üyelerince görüşler dile getirildi ve çözüm önerileri sunuldu. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:02 Kaynak: İHA

Siirt, Güncel
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