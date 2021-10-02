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Siirtli dördüncü kuşak teneke ustası 50 yıldır saca şekil veriyor - Son Dakika

Siirtli dördüncü kuşak teneke ustası 50 yıldır saca şekil veriyor

02.10.2021 11:09
Siirtli dördüncü kuşak teneke ustası 50 yıldır saca şekil veriyor, System.String[]

Siirt'te ata mirası tenekecilik mesleğini dördüncü kuşak olarak sürdüren 64 yaşındaki Beşir Göz, 50 yıldır aynı çarşıda saca şekil veriyor.

Siirt'te ata mirası tenekecilik mesleğini dördüncü kuşak olarak sürdüren 64 yaşındaki Beşir Göz, 50 yıldır aynı çarşıda saca şekil veriyor.

Bakırcılar Çarşısı'nda sabahın erken saatlerinde iş yerini açan Göz, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor.

İl dışından aldığı sac levhaları 30 metrekarelik dükkanında eliyle şekil vererek soba, mangal, fıçı ve boru gibi eşyalara dönüştüren Beşir usta, dedesi ve babasından öğrendiği mesleğiyle geçimini sağlıyor.

Beşir Göz, AA muhabirine, son dönemde fabrikasyon ürünlere talebin artmasıyla gözden düşen tenekecilik mesleğinin doğal gazın da konutlara ulaşmasıyla tarihe karışmak üzere olduğunu, mesleği teknolojiye yenildiği için çırak bulmakta zorlandığını söyledi.

Yarım asırlık meslek hayatında 2'si oğlu olmak üzere 45 kalfa yetiştirdiğini dile getiren Göz, kışa hazırlık sürecini geçirdikleri yaz aylarının kendisi için çok yoğun geçtiğini ifade etti.

Geçmişte sanatkarlığın toplum içinde çok itibarlı konumda olduğunu, bu meslekten çok iyi gelir elde ettiğini anlatan Göz, sözlerini şöyle sürdü:

"Artık çocuklar, 'okula gideceğim' diyerek esnaflık yapmıyor. Ben iki çocuğuma da bu mesleği öğrettim. Birinci sınıfa gittiğimde öğretmenim bana 'Öğleye kadar okula geleceksin, öğleden sonra da sanat öğreneceksin.' dedi. O zaman bu düşünce hakimdi. Bu meslek daha önce altın bilezikti. Ailem bana kız istemeye gittiğinde 'Sanatkarsa kız vereceğiz, değilse vermeyeceğiz.' dediler. Sanatkar olduğum için kız verdiler. Eskiden bu mesleği yapanlar saygın ve zengin görülüyordu."

Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından kesintisiz 50 yıldır mesleği sürdürdüğü için yılın ahisi seçildiğini de aktaran Göz, ömrü yettiği sürece mesleğini sürdüreceğini vurguladı.

"Soba alacak köylü bulamıyoruz"

Beşir Göz'ün kalfalığını yapan Ömer Sıtkı da 25 yıldır ustasının yanında severek mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Ustasının çarşının duayen esnafları arasında yer aldığına dikkati çeken Sıtkı, "Daha önce soba üretimine yetişemiyorduk, şimdi ise soba alacak köylü bulamıyoruz. Doğal gaz bizi bitirdi. Geçmişte sabah başladığımız işi gece 24.00'e kadar sürdürüyorduk. Keyif alıyorduk." dedi.

Siirtli dördüncü kuşak teneke ustası 50 yıldır saca şekil veriyor
Siirtli dördüncü kuşak teneke ustası 50 yıldır saca şekil veriyor
Siirtli dördüncü kuşak teneke ustası 50 yıldır saca şekil veriyor
Siirtli dördüncü kuşak teneke ustası 50 yıldır saca şekil veriyor
Siirtli dördüncü kuşak teneke ustası 50 yıldır saca şekil veriyor

Doğalgaz, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirtli dördüncü kuşak teneke ustası 50 yıldır saca şekil veriyor - Son Dakika


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